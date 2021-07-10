15 Temmuz resmi tatil mi? 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz Cuma günü iş var mı?

15 Temmuz'un yaklaşmasıyla "15 Temmuz resmi tatil mi?" , "16 Temmuz tatil olacak mı?" , "16 Temmuz Cuma günü iş var mı?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

Kurban Bayramı'nın büyük ihtimal 9 güne çıkarılacağı konuşuluyor. Tatil süresinin 11 gün olması için ise 16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi gerekli.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın ilerleyen günlerde resmi makamlar tarafından yapılması bekleniyor.

Eğer 16 Temmuz resmi tatil ilan edilmezse senelik izni olan çalışanlar yalnızca 16 Temmuz'da 1 günlük senelik izin alabilir. Böylece toplamda 11 gün tatil yapmış olurlar.

Aynı zamanda bazı işyerleri de ileriki dönemde alacağını bulundurmak için çalışanlarına 11 gün izin verecek böylece ilerde 16 Temmuz yerine 1 gün çalışmaları istenilecek.