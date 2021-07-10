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15 Temmuz resmi tatil mi? 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz Cuma günü iş var mı?

10.07.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı bu sene tüm günü hafta içine denk geliyor. Bununla birlikte çalışanlar kaç gün izin yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. "15 Temmuz resmi tatil mi?" , "16 Temmuz tatil olacak mı?" , "16 Temmuz Cuma günü iş var mı?" sorularının araştırılması hızla arttı. Bayram Tatili'ne yarım günlük arefe tatili de eklenirse tatil süresi 9 olacak. İşte ayrıntılar...

15 Temmuz'un yaklaşmasıyla "15 Temmuz resmi tatil mi?" , "16 Temmuz tatil olacak mı?" , "16 Temmuz Cuma günü iş var mı?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

Kurban Bayramı'nın büyük ihtimal 9 güne çıkarılacağı konuşuluyor. Tatil süresinin 11 gün olması için ise 16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi gerekli.
Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın ilerleyen günlerde resmi makamlar tarafından yapılması bekleniyor.
Eğer 16 Temmuz resmi tatil ilan edilmezse senelik izni olan çalışanlar yalnızca 16 Temmuz'da 1 günlük senelik izin alabilir. Böylece toplamda 11 gün tatil yapmış olurlar.
Aynı zamanda bazı işyerleri de ileriki dönemde alacağını bulundurmak için çalışanlarına 11 gün izin verecek böylece ilerde 16 Temmuz yerine 1 gün çalışmaları istenilecek.
Konuya ilişkin resmi karar açıklandığında tatil meselesinin nasıl işleneceği belli olacak.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kurban Bayramı

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