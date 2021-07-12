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16 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 16 Temmuz günlük vaka sayısı...

12.07.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde vaka sayıları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. "16 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda bugünkü vaka sayısı merak konusu oldu. Peki 16 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Temmuz günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "16 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 7304 vaka tespit edilmişti. Peki 16 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

16 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020 yılından bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 26 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsamakta olan Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları içerecek şekilde açıklanmıştı.

15 Temmuz vaka sayısı

15 Temmuz vaka sayısı
15 Temmuz günü 7304 vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 48 oldu.

14 Temmuz vaka sayısı

14 Temmuz vaka sayısı
14 Temmuz'da 6907 vaka tespit edilirken vefat sayısı 43 olmuştu.

13 Temmuz vaka sayısı

13 Temmuz vaka sayısı
13 Temmuz tarihinde 6.285 vaka kayıt edildi. Vefat sayısı ise 46 olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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