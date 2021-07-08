16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edilmişti. Ancak bu sene 15 Temmuz'un Perşembe gününe denk gelmesi "Hafta sonu ile birleştirilecek mi?" sorularına neden oldu. Peki Cuma gününe denk gelen 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

16 Temmuz resmi tatil mi?

Vatandaşlar 16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını ve 15 Temmuz resmi tatili ile hafta sonu tatilinin birleştirilip birleştirilmediğini merak ediyor.

Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için az bir süre kaldı.

2016 senesinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 sene geçti. 15 Temmuz bu sene Perşembe gününe denk gelmekte ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma günü bulunmakta. Resmi tatil günlerinde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor.

15 Temmuz günü FETÖ'nün düzenlediği darbe girişimi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullanmıştı. Buna göre 15 Temmuz günü çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılmakta. Fakat 16 Temmuz günü ile ilgili bir karar şu ana dek henüz verilmedi.