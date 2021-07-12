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16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?

12.07.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak en önemli konulardan biri 16 Temmuz'un tatil olup olmayacağı sorusuydu. Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından "16 Temmuz tatil mi?" , "16 Temmuz tatil olacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

16 Temmuz tatil mi?

12 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek Kurban Bayramı tatili için 16 Temmuz Cuma'dan 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil yapılacağını bildirdi.
Kurban Bayramı'nın tamamen hafta içine denk gelmesi, hafta sonları ile birlikte sayıldığında çalışanların tatil sürelerini uzattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı Arefesine denk gelen 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini aktararak "Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." siye konuştu.

NORMALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

NORMALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Açıklamaların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinin başarıyla devam ettiğini ve aşılama sürecinin tüm hızla devam ettiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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