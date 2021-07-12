Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından "16 Temmuz tatil mi?" , "16 Temmuz tatil olacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

16 Temmuz tatil mi?

12 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek Kurban Bayramı tatili için 16 Temmuz Cuma'dan 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil yapılacağını bildirdi.

Kurban Bayramı'nın tamamen hafta içine denk gelmesi, hafta sonları ile birlikte sayıldığında çalışanların tatil sürelerini uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı Arefesine denk gelen 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini aktararak "Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." siye konuştu.