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17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, 1999 depremi kaç saniye sürdü?

17.08.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos büyük Marmara depremi üzerinden 23 yıl geçti. Hayatını kaybeden vatandaşlar depremin merkez üssü Kocaeli, Gölcük'te anıldı. Sarsıntının yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu ve hayatını kaybeden vatandaşlara dualar edildi. Büyük Marmara depreminin yıldönümü sebebiyle birçok kişi internette "17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü?", "17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu", "1999 depremi kaç saniye sürdü?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği pek çok kentin ise yıkıma uğradığı Büyük Marmara depremi üzerinden 23 yıl geçti. Yıldönümü sebebiyle vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, 1999 depremi kaç saniye sürdü?

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesidir.
Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
17 Ağustos depremi, asrın felaketi olarak tanımlanır. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin acısı hala tazedir.

1999 DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

1999 DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Deprem 45 saniye sürmüştür. Depremde 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği 43 bin 953 kişinin ise yaralandığı biliniyor.
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deprem marmara depremi 17 ağustos depremi gölcük depremi
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