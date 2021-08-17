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  4. 17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Ağustos 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Ağustos 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

17.08.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şisal ve Milli Piyango iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 2.422.866 TL değerinde olmuştu. Peki 17 Ağustos 2021 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ağustos Süper Loto sonuçları...

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 2.422.866 TL değerinde oldu. Peki 17 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

17 AĞUSTOS SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek.
Daha önce geçtiğimiz Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 17 Ağustos için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 2.422.866 lira olarak belirlendi.
Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 9 ,10 ,24 ,26, 32 ve 46 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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