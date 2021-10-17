17 Ekim 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Mili Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş, başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinde yayınlanıyor. İşte Mili Piyango Şans Topu sonuç sorgulama linki...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.