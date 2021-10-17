17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek için Milli Piyango TV'nin (MP TV) " https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle " adresine erişim sağlayınız. İşte Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.