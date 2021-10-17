17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek için Milli Piyango TV'nin (MP TV) "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız. İşte Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ
Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Söz konusu çekiliş salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.
17 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.