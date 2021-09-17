17 Eylül On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Eylül 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 17 Eylül Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 17 Eylül 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

17 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 17 Eylül On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmış ve 216.804,51 TL devretmişti. Şanslı rakamlar ise 1,2,6,7,14,21,26,43,49,55,56,59,63,66,68,70,71,72,75,76,79 ve 80 olarak belirlenmişti.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

17 Eylül On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara