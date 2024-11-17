17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

Sultangazi'de yanındaki kızla otele girdiği sırada polis ekiplerinin durdurduğu Erdinç B.'nin üzerinden uyuşturucu çıkarken kimlik kontrolünde kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolüne götürülen Erdinç B.'nin yakınlarıyla polisler arasında arbede çıktı. Yaşananlar hastanenin güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin toplamda 40 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği esnada durdurdu.
Polis kimlik kontrolünü yaptığı sırada iddiaya göre Erdinç B. (22), "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.
Erdinç B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Erdinç B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Hastaneye gelindiği sırada Erdinç B., polis ekiplerini “ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.
Hastaneye gelen Erdinç B.'nin yakınları Ömer B. (37), Eyüp Ç. (19), Harun K. (27), Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) polis ekiplerine, "kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek Erdinç B.'yi kaçırma girişiminde bulundu.
Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.