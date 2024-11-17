17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.