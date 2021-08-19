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18 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

19.08.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef'te bugün 14. ana kadro yarışmacısının kim olduğu merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadro için mücadele devam ederken, final turunun devam ettiği son haftada önceki gün ana kadroya giren isim Mert olmuştu. Peki 18 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MasterChef'in yeni bölümü sonrası 14. ana kadro yarışmacısının kim olduğu merak ediliyor. Final turu heyecanı sürerken yarışmacılar bugün sac tava yemeği için mücadele verdi. Son ikiye kalan isimlerden biri ana kadroya girmeye hak kazandı. İşte o isim...

18 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te bugün yayınlanan bölümde final turu heyecanı devam etti.
Ana kadro için yarışmacıların kıyasıya mücadeleyi sürdürdüğü programda dünkü bölümde son olarak Rabia ile Mert son 2'ye kalmış ve ana kadroya ise Mert girmişti.

SAC TAVA İÇİN MÜCADELE ETTİLER

SAC TAVA İÇİN MÜCADELE ETTİLER
Yarışmacılar bugün en iyi sac tava yemeği için mücadele verdi. Yemeği en iyi yapmış olan 6 isim Safanur, Yiğit, Pelin, Suzan, Emre, Hüsnü yaratıcılık turuna yükselmeye hak kazandı.
Bölüm sonunda ise Safanur ile Pelin son 2'ye kaldı.

ANA KADROYA GİREN İSİM: SAFANUR!

ANA KADROYA GİREN İSİM: SAFANUR!
İki isim arasından ana kadroya giren isim ise Safanur oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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