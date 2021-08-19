18 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

MasterChef'in yeni bölümü sonrası 14. ana kadro yarışmacısının kim olduğu merak ediliyor. Final turu heyecanı sürerken yarışmacılar bugün sac tava yemeği için mücadele verdi. Son ikiye kalan isimlerden biri ana kadroya girmeye hak kazandı. İşte o isim...

18 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te bugün yayınlanan bölümde final turu heyecanı devam etti.

Ana kadro için yarışmacıların kıyasıya mücadeleyi sürdürdüğü programda dünkü bölümde son olarak Rabia ile Mert son 2'ye kalmış ve ana kadroya ise Mert girmişti.

SAC TAVA İÇİN MÜCADELE ETTİLER Yarışmacılar bugün en iyi sac tava yemeği için mücadele verdi. Yemeği en iyi yapmış olan 6 isim Safanur, Yiğit, Pelin, Suzan, Emre, Hüsnü yaratıcılık turuna yükselmeye hak kazandı.

Bölüm sonunda ise Safanur ile Pelin son 2'ye kaldı.