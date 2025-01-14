-18 dereceyi gördü, Nehirler buz tuttu! Araçlarını korumak isteyenler çareyi battaniyede buldu

KARS

Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı.Sarıkamış ilçesinde camlar buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, bina çatıları ile doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.Vatandaşlar, araçlarını brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı.Keklik Vadisi'ndeki kayalık ve küçük mağaralardaki buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, kışın güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta akşamları dondurucu soğuklar oluyor. Eksi 15-20'leri gördüğümüz oluyor. Fakat bu soğuk havalar fotoğraf çekimimize engel değil. Fotoğraf açısından her hava şartının yarattığı önemli anlar oluyor. Buz sarkıtları, buzların oluşturduğu görüntüleri kaydediyoruz. Doğa fotoğrafçıları olarak bu havaları da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.