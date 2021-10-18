18 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Söz konusu çekiliş binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçları birkaç dakika içinde belli oluyor.

18 Ekim On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

On Numara çekilişini canlı olarak izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.