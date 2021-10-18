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  4. 18 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama

18 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama

18.10.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Söz konusu çekiliş binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçları birkaç dakika içinde belli oluyor.
18 Ekim On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
On Numara çekilişini canlı olarak izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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