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18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? Hangi güne denk geliyor? 18 Mart resmi tatil mi?

15.03.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı için geri sayım sürerken birçok vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu anlamlı gün, Türkler için olduğu kadar Avustralya ve Yeni Zelandalılar için de dönüm noktasıdır. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? Hangi güne denk geliyor? 18 Mart resmi tatil mi? İşte detaylar...

18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı için geri sayım sürüyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? 18 Mart resmi tatil mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

I. Dünya Savaşı esnasında 1914-1916 seneleri arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir.
İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek amacı ile Rusya ile güveli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nı seçmiştir. Ancak Türk askeri büyük mücadele vermiş ve savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.
Savaş sırasında iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu zafer, Türk milleti için büyük bir önem taşımaktadır. I.Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da kazanılan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını zaferle duyurmasına sebep olmuştur.
Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın ve milli mücadelenin önünü açmıştır. Bununla beraber Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlık ve milli mücadele sembolü de olmuştur.

18 MART HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

18 MART HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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