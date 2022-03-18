18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları 2022! En yeni, en güzel, anlamlı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi önceki yıllarda olduğu gibi bugün de coşkuyla kutlanacak. Tarihin akışını değiştiren bu anlamlı günde 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Biz de en yeni, en güzel, anlamlı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözlerini sizler için derledik...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2022!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma gününde tüm şehitleri rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutluyor, bu destana öncülük eden Gazi Mustafa Kemal ve cesur Türk askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.