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  4. 18 Temmuz günlük vaka tablosu: 18 Temmuz günlük korona tablosu açıklandı mı?

18 Temmuz günlük vaka tablosu: 18 Temmuz günlük korona tablosu açıklandı mı?

18.07.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük korona tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz sene Mart ayından bu yana, ülkemizde etkilerini hissettiğimiz koronavirüs (Covid-19) ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresinden paylaşılan vaka sayıları, aşı çalışmalarının da hızlanmasıyla beraber ilgi çekiyor. 17 Temmuz günü 7 bin 666 vaka sayısı kaydedildi ve vefat sayısı ise 38 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan koronavirüs tablosu, her gün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesi ve aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber vaka sayılarında bir azalış bekleniyordu. Ancak uzun zaman sonra günlük vaka sayılarında ciddi bir artış görüldü. Dün açıklanan tabloya göre vaka sayıları günlük 7 binin üzerine çıktı. Peki, 18 Temmuz gününde vaka sayısı kaç oldu? 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

18 Temmuz Koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 18 Temmuz koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

17 Temmuz Koronavirüs tablosu

17 Temmuz Koronavirüs tablosu
17 Temmuz koronavirüs tablosuna göre 234 bin 161 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 7 bin 666 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 38 olarak açıklandı.

Türkiye’de aşılama

Türkiye’de aşılama
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63. Milyon 265 bin 451 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın en çok vaka görülen ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor. İlk sırada ise 34 milyon vaka sayısı ile ABD, ardından 31 milyon vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.
Türkiye’de bugüne kadar 38 milyon 937 bin 586 kişi ilk doz aşısını, 20 milyon 700 bin 725kişi ise ikinci doz aşısını oldu.
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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi

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