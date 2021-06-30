18 yaş altı ne zaman aşılanacak? 18 yaş altı aşılama ne zaman olacak? Çocuklar ve bebekler aşı olacak mı?

Aşılama takvimi Türkiye'de son günlerde gittikçe hız kazanmış ve 18 yaş üstüne kadar inmişti. Vatandaşlar şimdi "18 yaş altı gençler, çocuklar ve bebekler aşılanacak mı?" "18 yaş altı ne zaman aşılanacak?" gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları...