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18 yaş altı ne zaman aşılanacak? 18 yaş altı aşılama ne zaman olacak? Çocuklar ve bebekler aşı olacak mı?

30.06.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana süren Koronavirüs salgınında aşılama takvimi 18 yaş üstüne gelmişti. Son günlerde hızlanan aşılama süreci sonrası vatandaşlar "18 yaş altı gençler, çocuklar ve bebekler aşılanacak mı?" sorusunu merak ediyor. Peki 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? 18 yaş altı aşılama ne zaman olacak? Çocuklar ve bebekler aşı olacak mı? İşte yanıtı...

Aşılama takvimi Türkiye'de son günlerde gittikçe hız kazanmış ve 18 yaş üstüne kadar inmişti. Vatandaşlar şimdi "18 yaş altı gençler, çocuklar ve bebekler aşılanacak mı?" "18 yaş altı ne zaman aşılanacak?" gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları...

18 yaş altı aşılama ne zaman?

Koronavirüs aşılama takvimi son günlerde oldukça hız kazanmıştı.
Son olarak 18 yaş üstüne kadar inmiş olan aşılama hakkında Bakan Koca yeni gelişmeleri duyurdu. Koca, 18 yaş üstünün de geçtiğimiz Cuma itibariyle randevu alabileceğini duyurmuştu.

18 yaş altı kronik rahatsızlığı olanlar da aşılanacak

18 yaş altı kronik rahatsızlığı olanlar da aşılanacak
Fakat Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan genç ve çocukların da aşılanacağını söyledi.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır?
Covid-19 aşısına ilişkin durum, e-Nabız hesabından ya da 2023'e kısa mesaj (SMS) gönderilerek öğrenilebilmekte.
Aşı olacak grupta yer alan vatandaşlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendiriliyor. Vatandaş, aşılama tarihi geldiğinde randevu almış olduğu sağlık kuruluşuna gidecek.
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koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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