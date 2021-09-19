19 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu canlı yayın izle

Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişini canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izlemek mümkün. Öte yandan Şans Topu çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor. İşte Şans Topu canlı yayın izleme ekranı...