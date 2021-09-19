19 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu canlı yayın izle

Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişini canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izlemek mümkün. Öte yandan Şans Topu çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor. İşte Şans Topu canlı yayın izleme ekranı...
ŞANS TOPU CANLI YAYIN İZLE
Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor.
Saat 20.00'da gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
19 Eylül Şans Topu çekilişi henüz belli olmadı. Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekilişinin sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayın.