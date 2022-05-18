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  4. 19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 otobüs, metro, Marmaray bedava mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı!

19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 otobüs, metro, Marmaray bedava mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı!

18.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbullular; yarın sevdikleri, yakınları ve arkadaşlarıyla gezip, görüşmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki 19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 otobüs, metro, Marmaray bedava mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndqn Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklama yapıldı. İşte otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray konusunda detaylar...

19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi? İşte 19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 otobüs, metro, Marmaray bedava mı? sorularının yanıtı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları...

19 MAYIS İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram ve resmi tatildir. İETT geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı.
19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olacağı öngörülüyor.

19 MAYIS 2022 OTOBÜS, METRO, MARMARAY BEDAVA MI?

19 MAYIS 2022 OTOBÜS, METRO, MARMARAY BEDAVA MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray ücretsiz olacak.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre; Başkentray Ankara'da bu gece yarısından 19 Mayıs’ta saat 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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