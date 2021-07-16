19 Temmuz Arefe günü bankalar çalışıyor mu? 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı?

20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk günü idrak etmiş olacak. 10 Temmuz ise Arefe Günü idrak edecek. Bayram öncesi "Arefe Günü bankalar tatil mi?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası bayram tatiliyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki 19 Temmuz Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

19 Temmuz Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu ve bayram tatili ile ilgili ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' şeklinde konuştu. Erdoğan ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' dedi.

Pek çok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri de resmi tatillerde kapalı olmakta. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer almakta.

19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla beraber birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine uyum sağladığı için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulundurmakta. Borsa İstanbul, önceki idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, yalnızca resmi tatil döneminde açık olmuştu.