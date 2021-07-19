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19 Temmuz son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

19.07.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Temmuz gece saatlerinde Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada İran’da bir deprem meydana geldiği belirtildi. Fars eyaletinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıklandı. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi’nin listesine göre 19 Temmuz gece saat 01:09 sularında Suriye merkezli bir deprem daha kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

19 Temmuz gece saatlerinde birçok deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde yer aldı. Ancak kaydedilen depremlerin hepsi küçük şiddetli depremler olarak listelendi. Suriye merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi. Bunun dışında gerçekleşen diğer küçük şiddetli depremlerin birçoğu, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde gerçekleşti. Vatandaşlar, 19 Temmuz gününde meydana gele son depremleri merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Son depremler

Açıklanan son depremler listesine göre 19 Temmuz gece saatlerinde şiddeti 3’ten büyük bir deprem kaydedilmedi. Bir tek Suriye merkezli ve şiddeti 5.1 olarak listelenen bir deprem kaydedildi.
Gece saat 01:09 sularında Suriye’de gerçekleşen deprem, orada yaşayan birçok kişiyi korkuttu. AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.5; Kandilli verilerine göre ise 5.1 olarak açıklandı.

Dünyada son depremler

Dünyada son depremler
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bunun yanında İran’ın Fars eyaletinde ise şiddeti 5.4 olarak açıklanan bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 11 km olarak açıklandı.

AFAD son depremler listesi

AFAD son depremler listesi
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deprem kandilli rasathanesi

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