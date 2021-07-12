1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü açılış tarihi...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna önemli açıklamlarda bulundu. Kurban Bayramı için alınan kararları açıklayan Erdoğan'dan köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili önemli bir açıklama da geldi. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son durumu ve açılış tarihini de duyurdu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12 Temmuz'da düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı ile ilgili kararları ve diğer ayrıntıları açıklamak üzere canlı yayında konuştu.

Erdoğan, bayram tatili ile ilgili kararı açıkladı ve sonrasında köprü ve otoyollar hakkındaki gelişmeyi açıklayarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de Cuma gece yarısı başlayacaktır. Diğer yandan tamamlanan ulaştırma yatırımlarımızı peyderpey hizmete açmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

18 Mart 2022'de açılacak! Köprü ve otoyollarla ilgili müjde sonrası "Önümüzdeki yılın 18 Mart'ında hizmete açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin tabliye montajına başlıyoruz." diyerek 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında da bilgi verdi.