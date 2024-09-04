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  4. 1970'lerde Manisa'dan kaçırılmış! 2 bin 700 yıllık paha biçilemeyen Bintepeler kolyesi Türkiye'ye iade edildi

1970'lerde Manisa'dan kaçırılmış! 2 bin 700 yıllık paha biçilemeyen Bintepeler kolyesi Türkiye'ye iade edildi

04.09.2024 10:37
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1970'lerde Manisa'daki Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarılan ve ABD'ye kaçırılan 2 bin 700 yıllık altın kolye, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resmi törenle Türk yetkililere teslim edildi. Atık Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek olan kolye, bu yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan 21'inci eser oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Büyük öneme sahip tarihi eserin devir töreninde Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Yetkilileri hazır bulundu.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, yaptığı açıklamada, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir." dedi.

Altın kolyenin bölge için tarihi ve kültürel önemine değinen Demirel, "Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.

ALTIN KOLYE

ALTIN KOLYE

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etmişti.

Anahtar Kelimeler:
müze miras kolye
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