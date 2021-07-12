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2 Ağustos 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 2 Ağustos günlük vaka sayısı...

12.07.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde vaka sayıları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. "2 Ağustos 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda bugünkü vaka sayısı merak konusu oldu. Peki 2 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Ağustos günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "2 Ağustos Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı açıklanacak. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 20.890 vaka tespit edilmişti. Peki 2 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı ve kaç vaka var?

2 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020 yılından bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.
10 Haziran ve 16 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsamakta olan Türkiye haftalık vaka sayısı tablosu açıklandı.

1 Ağustos vaka tablosu

1 Ağustos vaka tablosu
1 Ağustos günü 20890 vaka kaydedildi ve vefat sayısı 96 oldu.

31 Temmuz vaka tablosu

31 Temmuz vaka tablosu
31 Temmuz vaka sayısına göre 22.332 vaka kaydedildi ve vefat sayısı 79 oldu.

23 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı!

23 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı!
23 Temmuz tarihinde 11.094 vaka kaydedildi ve vefat sayısı 60 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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