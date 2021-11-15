HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 2 cinsel organı 3 bacağı olan şovmen! İşte tarihin en ilginç 5 insanı

2 cinsel organı 3 bacağı olan şovmen! İşte tarihin en ilginç 5 insanı

15.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte yaşamış bu insanların vücutlarında meydana gelen sıra dışı durumları görünce çok şaşıracaksınız.

Kiminin kafası anormal derecede büyüktü, kimiyse 3 bacakla dünyaya geldi.

İŞTE TARİHİN EN İLGİNÇ 5 İNSANI

Ella Harper

Ella Harper
1870 ve 1921 yılları arasında yaşayan ABD'li Ella Harper, 'genu rekurvatum' denilen bir hastalıkla dünyaya geldi. Bu hastalık, Harper'ın dizlerinin geriye doğru bükülmesine neden oluyordu. Harper, 4 ayak üzerinde yürüdüğü için o dönem kendisine 'Deve Kız' lakabı takılmıştı. Genç kızın hayatını talihsiz yapan tek detay, hastalığı değildi. Harper, geçinebilmek için sirklerde çalışmak zorunda kaldı.

Fannie Mills

Fannie Mills
1860-1892 yılları arasında yaşayan İngiltere doğumlu Fannie Mills, Milroy hastalığına yakalandı. Mills'in bacakları ve ayakları anormal derecede büyüyordu. Diğer iki kardeşi sağlıklı doğan Miss, ailede bu hastalığa yakalanan tek kişiydi. Fannie Mills, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Maurice Tillet

Maurice Tillet
Çocukluğunda yüzü bir meleği andırdığı için 'Melek' lakabıyla anılan Fransız güreşçi Maurice Tillet'in hikayesi de oldukça şaşırtıcı. Tillet, 17 yaşındayken elleri, ayakları ve kafasında sıra dışı bir büyüme meydana geldi. Tillet'e 'akromegali' teşhisi konuldu. Akromegali, beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobunda çok fazla büyüme hormonu salgılanmasına neden olan bir hastalıktır. Tillet, Hukuk okumak istemişti ancak hastalığı nedeniyle 5 yıl Fransız Deniz Kuvvetleri'nde çalıştı. Sonrasında güreşe merak salan Tillet, başarıları nedeniyle tüm dünyada 'Durdurulamaz' lakabıyla anılıyordu.

Frank Lentini

Frank Lentini
1889-1966 yılları arasında yaşayan Frank Lentini, 3 bacaklı olarak dünyaya geldi. 12 çocuklu bir ailenin üyesi olan Lentini'nin, 4 ayağı ve 2 cinsel organı vardı. İtalyalı Lentini, sirklerde gösterilere katılarak geçimini sağlıyordu.

Francisco Domingo

Francisco Domingo
Angolalı genç Francisco Domingo, 17 cm genişliğindeki elastik ağzı sayesinde kendisini milyonlara tanıttı. Bir kutu kolayı ağzında kolaylıkla tutabilen Domingo, 'Dünyanın en büyük ağızlı adamı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.