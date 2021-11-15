2 cinsel organı 3 bacağı olan şovmen! İşte tarihin en ilginç 5 insanı

Kiminin kafası anormal derecede büyüktü, kimiyse 3 bacakla dünyaya geldi.

İŞTE TARİHİN EN İLGİNÇ 5 İNSANI

Ella Harper 1870 ve 1921 yılları arasında yaşayan ABD'li Ella Harper, 'genu rekurvatum' denilen bir hastalıkla dünyaya geldi. Bu hastalık, Harper'ın dizlerinin geriye doğru bükülmesine neden oluyordu. Harper, 4 ayak üzerinde yürüdüğü için o dönem kendisine 'Deve Kız' lakabı takılmıştı. Genç kızın hayatını talihsiz yapan tek detay, hastalığı değildi. Harper, geçinebilmek için sirklerde çalışmak zorunda kaldı.

Fannie Mills 1860-1892 yılları arasında yaşayan İngiltere doğumlu Fannie Mills, Milroy hastalığına yakalandı. Mills'in bacakları ve ayakları anormal derecede büyüyordu. Diğer iki kardeşi sağlıklı doğan Miss, ailede bu hastalığa yakalanan tek kişiydi. Fannie Mills, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Maurice Tillet Çocukluğunda yüzü bir meleği andırdığı için 'Melek' lakabıyla anılan Fransız güreşçi Maurice Tillet'in hikayesi de oldukça şaşırtıcı. Tillet, 17 yaşındayken elleri, ayakları ve kafasında sıra dışı bir büyüme meydana geldi. Tillet'e 'akromegali' teşhisi konuldu. Akromegali, beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobunda çok fazla büyüme hormonu salgılanmasına neden olan bir hastalıktır. Tillet, Hukuk okumak istemişti ancak hastalığı nedeniyle 5 yıl Fransız Deniz Kuvvetleri'nde çalıştı. Sonrasında güreşe merak salan Tillet, başarıları nedeniyle tüm dünyada 'Durdurulamaz' lakabıyla anılıyordu.

Frank Lentini 1889-1966 yılları arasında yaşayan Frank Lentini, 3 bacaklı olarak dünyaya geldi. 12 çocuklu bir ailenin üyesi olan Lentini'nin, 4 ayağı ve 2 cinsel organı vardı. İtalyalı Lentini, sirklerde gösterilere katılarak geçimini sağlıyordu.