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  4. 2 çocuğa cinsel istismara tepkiler çığ gibi! Ünlüler Elmalı davası olayı paylaşımlarıyla isyan etti!

2 çocuğa cinsel istismara tepkiler çığ gibi! Ünlüler Elmalı davası olayı paylaşımlarıyla isyan etti!

29.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annen ve üvey babasının serbest bırakılmasına sanat camiasının ünlü isimlerden tepki yağdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmadı. Gökhan Özoğuz'dan Pınar Deniz'e birçok isim paylaşımda bulundu.

Önceki gün uğradıkları cinsel istismarı resim çizerek anlatan iki çocuğun, anne ve üvey babasının serbest bırakılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Antalya'da öz annesi ve üvey babası tarafından cinsel tacizde bulunan iki çocuğun görüldüğü davada çıkan karar ünlü isimleri isyan ettirdi. Aralarında Serkay Tütüncü, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimler #elmalıdavası etiket ile paylaşım yaptı.

Ünlü isimlerden 'Elmalı Davası' tepkisi!

MUHARREM İNCE

MUHARREM İNCE
Çocuk istismarını görmezden gelen vicdansızlar! Çocukların minicik elleriyle çizdiklerini görmediniz mi? Ne çocuklarımızı koruyabildiniz ne de haklarını savunabildiniz. Çocuklarımızın ahı yerde kalmayacak.

NÜKHET DURU

NÜKHET DURU
Tecavüzcüler, tacizciler, kadın katilleri, çocuk istismarcıları serbest bırakılamaz. Her serbest kalan, her cezasını çekmeden bu işten yırtan kişi yeni vakalara adeta motivasyon oluyor. Bu yolun çıkmaz sokak olduğunu kabul etmekle başlayacak çözüm.

CANAN KARATAY

CANAN KARATAY
Profesör Canan Karatay'da bu olaya kayıtsız aklamayarak paylaşımda bulundu.

BERRAK TÜZÜNATAÇ

BERRAK TÜZÜNATAÇ
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç paylaşımında, "Esas ehliyet çocuk sahibi olmak isteyenlere verilmeli. Araç kullanmak için bile aylarca eğitim verilirken korkunç insanların çocuk yapmasına izin veriliyor. Bu insanların değil çocuk, bitki sahibi olmasına izin verilmemeli. Bu kadar kolay mı 1 çocuğun hayatını mahvetmek" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ

GÖKHAN ÖZOĞUZ
Bu mantık dışı uygulamayı kontrol edecek biyonik beyin kim mesela ? Bu kadar cinnet geçirtecek hukuksuzluğun döndüğü bir ortamda Çocuklarında bundan nasibini alması çok korkunç. Çocuk tacizinin affı olamaz olmamalı!
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Gökhan Özoğuz Pınar Deniz Serkay Tütüncü
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