2 çocuğa cinsel istismara tepkiler çığ gibi! Ünlüler Elmalı davası olayı paylaşımlarıyla isyan etti!

Önceki gün uğradıkları cinsel istismarı resim çizerek anlatan iki çocuğun, anne ve üvey babasının serbest bırakılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Antalya'da öz annesi ve üvey babası tarafından cinsel tacizde bulunan iki çocuğun görüldüğü davada çıkan karar ünlü isimleri isyan ettirdi. Aralarında Serkay Tütüncü, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimler #elmalıdavası etiket ile paylaşım yaptı.

Ünlü isimlerden 'Elmalı Davası' tepkisi!

MUHARREM İNCE Çocuk istismarını görmezden gelen vicdansızlar! Çocukların minicik elleriyle çizdiklerini görmediniz mi? Ne çocuklarımızı koruyabildiniz ne de haklarını savunabildiniz. Çocuklarımızın ahı yerde kalmayacak.

NÜKHET DURU Tecavüzcüler, tacizciler, kadın katilleri, çocuk istismarcıları serbest bırakılamaz. Her serbest kalan, her cezasını çekmeden bu işten yırtan kişi yeni vakalara adeta motivasyon oluyor. Bu yolun çıkmaz sokak olduğunu kabul etmekle başlayacak çözüm.

CANAN KARATAY Profesör Canan Karatay'da bu olaya kayıtsız aklamayarak paylaşımda bulundu.

BERRAK TÜZÜNATAÇ Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç paylaşımında, "Esas ehliyet çocuk sahibi olmak isteyenlere verilmeli. Araç kullanmak için bile aylarca eğitim verilirken korkunç insanların çocuk yapmasına izin veriliyor. Bu insanların değil çocuk, bitki sahibi olmasına izin verilmemeli. Bu kadar kolay mı 1 çocuğun hayatını mahvetmek" ifadelerini kullandı.