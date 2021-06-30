2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. dozu yaptıracak mı? 3. doz aşı kimler olabilecek, mecburi mi?

Bakan Fahrettin Koca, 30 Haziran Çarşamba yani bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 2 doz BioNTech aşısı olan vatandaşların 3. dozu yaptırıp yaptırmayacağını açıkladı. Ayrıca 3. doz aşıyı kimlerin olabileceği ile ilgili de konuştu. Peki 2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. dozu yaptıracak mı? İşte Bakan Koca'dan 3. doz aşı ile ilgili önemli açıklamalar...

2 doz BioNTech olan 3. dozu yaptıracak mı?

3. doz aşı son günlerde gündeme taşınırken, aşı konusunda en çok merak edilenlerden biri de "2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. dozu olacak mı?" sorusu oldu.

Bakan Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3. doz aşılamanın gerekliliğine karar verildi Koca, aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." dedi.

İlk 2 doz BioNTech olanlar 3. dozu olacak mı? Fahrettin Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde konuştu. Yani 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları yarın itibariyle 3. doz aşılarının randevusunu da alabilecek.