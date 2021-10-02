2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer aldığı gibi canlı olarak da takip edilebilir. Çekiliş sonuçları yaklaşık 10 dakika içerisinde belli oluyor. Söz konusu çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV'den izlenebilir. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Bu çekilişi canlı olarak Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden takip edebilirsiniz.

2 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonuçlarını "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.