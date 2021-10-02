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  4. 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

02.10.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlamasının ardından kısa süre içerisinde belli oluyor. Söz konusu çekiliş Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer aldığı gibi canlı olarak da takip edilebilir. Çekiliş sonuçları yaklaşık 10 dakika içerisinde belli oluyor. Söz konusu çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV'den izlenebilir. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Bu çekilişi canlı olarak Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden takip edebilirsiniz.
2 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonuçlarını "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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