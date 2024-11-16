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2 yılda 400'den fazla polis geldi! Kapısına kamera taktırınca gördüklerine inanamadı! Kadın komşusu bakın neler yapmış

16.11.2024 14:59
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Ordu'da alt kat komşusunun ‘gürültü yapıyorsunuz' gerekçesi yaklaşık 400 defa şikayete maruz kalan ve evlerine sürekli polis gelen aile, şimdi ise yine komşuları tarafından kapılarına atılan çöpler nedeniyle mağdur oldu. Çare olarak dairenin giriş kapısına güvenlik kamerası taktıran aile, alt komşusunun yaptıklarını kayda aldı.

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı. İddiaya göre komşusu olan kadın, bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayetçi oldu. Zengin ailesi 3 aylık bir süreçte köylerine gitti, ancak iddiaya göre bu süreçte de daireye şikayet üzerine polis ekipleri geldi. 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 defa evlerine polis gelen aile, bir süre sonra kapılarına çöp atıldığını fark etti. Dairelerinin girişine güvenlik kamerası taktıran aile, sebze ve meyve kabukları, fındık kabukları, çiğ yumurta, su ve çöp atarak kendilerini taciz eden kişinin alt komşusu olan G.A. (60) isimli kadın olduğunu fark etti, durum yargıya taşınsa da sonuç alınamadı.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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"BİZ ALTTAN ALMAYA ÇALIŞTIK"

"BİZ ALTTAN ALMAYA ÇALIŞTIK"

İnşaat işinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Samet Zengin (35), yaklaşık 20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu, bir süredir de apartmanın yöneticisi olduğunu söyledi. Zengin, "2 yıl boyunca 400'ün üzerinde kapıma ‘ses şikayeti var' diye asılsız ihbar aracılığı ile polis geldi.

Birçoğunda ben evde yoktum, hatta evde kimse olmadığında da geldiler. Bir keresinde 3 ay köyde olduğumuz zamanda da polisler gelmiş, bunu komşularım söyledi. Bu durumu kadının eşi ile konuştum ancak eşi ‘eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor' dedi.

Alttan almamızı ve idare etmemizi istedi. Biz alttan aldık, polisin gelip gitmelerini de dert etmedik ancak sonrasında kapıma yumurtalar, çöpler gelmeye başladı. Polis ekiplerine şikayette bulundum ancak sonuç elde edemedim" dedi.

"ELİNE NE GEÇERSE KAPIMIZA ATIYOR"

"ELİNE NE GEÇERSE KAPIMIZA ATIYOR"

Kadının eşi ile konuştuğunu ancak, durumdan şikayetçi olsa da sonuç alamadığını ifade eden Zengin, "En sonunda bir süre önce dairemin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdım, videoları çekmeye başladık, bunları da sosyal medya platformlarında paylaştım.

Görüntülerde de görüldüğü üzere fındık kabuğu, çay çöpü, mandalina kabuğu, taş, patates yani eline ne geçerse atıyor. Bazen balkonundan bizim balkonumuza atıyor. Her türlü bize zarar vermeye çalışıyor. Binada çocuklarımızı da rahatsız etti" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
polis Altınordu Ordu çöp komşu
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