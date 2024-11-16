2 yılda 400'den fazla polis geldi! Kapısına kamera taktırınca gördüklerine inanamadı! Kadın komşusu bakın neler yapmış

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı. İddiaya göre komşusu olan kadın, bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayetçi oldu. Zengin ailesi 3 aylık bir süreçte köylerine gitti, ancak iddiaya göre bu süreçte de daireye şikayet üzerine polis ekipleri geldi. 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 defa evlerine polis gelen aile, bir süre sonra kapılarına çöp atıldığını fark etti. Dairelerinin girişine güvenlik kamerası taktıran aile, sebze ve meyve kabukları, fındık kabukları, çiğ yumurta, su ve çöp atarak kendilerini taciz eden kişinin alt komşusu olan G.A. (60) isimli kadın olduğunu fark etti, durum yargıya taşınsa da sonuç alınamadı.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır