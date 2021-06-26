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2 yıllık üniversite için hangi sınava girmek lazım? TYT mi AYT'ye mi girilir?

26.06.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrenci dönem boyunca iyi bir üniversiteye gitmek için çalıştığı üniversite sınavlarının birini bu sabah oldu. Sınavın ardından 2 yıllık üniversiteye kayıt olmak için AYT'den mi yoksa TYT'den mi tercih yapılacağı sorusu merak konusu oldu. Öğrenciler "2 yıllık üniversite için hangi sınava girmek lazım?" , "TYT mi AYT'ye mi girilir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Öğrenciler "2 yıllık üniversite için hangi sınava girmek lazım?" , "TYT mi AYT'ye mi girilir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Dönem boyunca öğrencilerin, mezunların ve üniversite öğrencisi adaylarının çalıştığı AYT ve TYT bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...

2 yıllık bölüm hangi sınav ile seçilir?

TYT, YKS'nin ilk oturumudur. Bu sınav sonucunda öğrenciler önlisans, meslek yüksek okulu tercihlerinde bulunabilir. Ancak öğrencilerin en az 150 puan alması gerekmektedir.
Lisans bölümüne kayıt olmak isteyen öğrenciler TYT'nin yanında, yarın (27 Haziran 2021) gerçekleşecek olan AYT sınavına da girmelidir.
Lisans bölümü hedefleyen öğrenciler bu sınavdan en az 180 puan almalıdır. AYT'de Türk Edebiyatı Ve Sosyal Bilimler 1, Matematik , Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Test gruplarındaki sorular yöneltilecektir.
Sınavda sorulan 160 soru için öğrencilere 180 dakika süre tanınacaktır. Öğrenciler AYT sınavından 180 barajını geçmelidir.

YKS OTURUM SAYISI

YKS OTURUM SAYISI
YKS'de iki oturum vardır. 1. Oturum olan TYT tüm üniversite adaylarının girmek zorunda olduğu sınavdır.
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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