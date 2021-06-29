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2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması! 2021 önlisans üniversitelerin başarı sıralaması...

29.06.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2021 sınavının 3 oturumu da geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 2021 YKS sınavı sonlandıktan sonra TYT , AYT soru ve cevapları da açıklandı. Üniversite sınavına katılan adaylar tahmini puanlarını hesap ederek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaya koyuldu. Peki 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte 2021 önlisans üniversitelerin başarı sıralaması...

Geçtiğimiz hafta sonu 26 ve 27 Haziran günlerdi TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. YKS 2021 sınavının 3 oturumu sonrası TYT , AYT soru ve cevapları da açıklandı. Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday tahmini puanlarını hesap etmeye başladı. Buna göre 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler de araştırılmaya başlandı. Peki 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinden 2 yıllık üniversiteler...

2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması...

YKS 2021 sınavı 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Milyonlarca öğrenci sınav sonrası üniversite puanlarını araştırmaya koyuldu.
Hem başarı sıralamaları hem de taban ve tavan puanları merak edilirken, özellikle 4 yıllıklar dışında 2 senelik bölümler de oldukça ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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