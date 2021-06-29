2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması! 2021 önlisans üniversitelerin başarı sıralaması...

Geçtiğimiz hafta sonu 26 ve 27 Haziran günlerdi TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. YKS 2021 sınavının 3 oturumu sonrası TYT , AYT soru ve cevapları da açıklandı. Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday tahmini puanlarını hesap etmeye başladı. Buna göre 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler de araştırılmaya başlandı. Peki 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinden 2 yıllık üniversiteler...