20 bin öğretmen ataması ne zaman? Tercih tarihleri belli oldu mu?

MEB, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu'na ilişkin takvimde değişiklik yapıldığını açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamada 20 bin öğretmen ataması tercihlerinin tarihi, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. Tercih başvurusu elektronik ortamda yapılır. İşte detaylar...
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişikliğe gidildi.
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Eylül- 2 Ağustos arasında gerçekleşecek.
Atama sonuçları ise 3 Eylül'de belli olacak.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum