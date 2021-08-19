20 bin öğretmen ataması ne zaman? Tercih tarihleri belli oldu mu?

MEB, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu'na ilişkin takvimde değişiklik yapıldığını açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamada 20 bin öğretmen ataması tercihlerinin tarihi, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. Tercih başvurusu elektronik ortamda yapılır. İşte detaylar...

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişikliğe gidildi.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. 2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. 3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.