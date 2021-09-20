20 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Eylül akşamında gerçekleştirilecek. Söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki...
ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE
Çılgın Sayısal Loto bu akşam 21.30'da başlayacak.
20 Eylül akşamı gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekilişini MP TV üzerinden canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.