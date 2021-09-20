20 Eylül On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu öğrenme

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişini canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden de izleyebilirsiniz. Çekiliş, binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte On Numara çekiliş sonucu öğrenme linki...
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU ÖĞRENME
Pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor.
20 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
On Numara çekilişini canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.