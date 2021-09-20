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20 Eylül On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu öğrenme

20.09.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın iki günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinden yayınlanıyor. Söz konusu çekiliş Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. On Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişini canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden de izleyebilirsiniz. Çekiliş, binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte On Numara çekiliş sonucu öğrenme linki...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU ÖĞRENME

Pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor.
20 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
On Numara çekilişini canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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