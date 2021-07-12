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20 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 20 Temmuz günlük vaka sayısı...

12.07.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde vaka sayıları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. "20 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda bugünkü vaka sayısı merak konusu oldu. Peki 20 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Temmuz günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "20 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 7667 vaka tespit edilmişti. Peki 20 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

20 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020 yılından bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 26 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsamakta olan Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları içerecek şekilde açıklanmıştı.

19 Temmuz vaka tablosu

19 Temmuz vaka tablosu
19 Temmuz günü 7667 vaka kaydedildi ve vefat sayısı ise 50 oldu.

17 Temmuz vaka tablosu

17 Temmuz vaka tablosu
17 Temmuz günü 7666 vaka sayısı kaydedildi ve vefat sayısı ise 38 oldu.

16 Temmuz vaka tablosu

16 Temmuz vaka tablosu
16 Temmuz günü 6918 vaka kaydedildi ve vefat sayısı ise 35 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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