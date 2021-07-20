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20 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Temmuz 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

20.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanmakta. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 6.261.430 TL değerinde oldu. Peki 20 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Temmuz Salı Süper Loto sonuçları...

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 6.261.430 TL değerinde. Peki 20 Temmuz Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

20 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek.
Daha önce geçtiğimiz Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 20 Temmuz için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 6.261.430 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3 ,9 ,24, 39, 51, 56 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto nasıl oynanır?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçmiş olduğunuz her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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