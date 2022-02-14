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  4. 2000'lerin en efsane güzeliydi! Yasemin Kozanoğlu zamana yenik düştü

2000'lerin en efsane güzeliydi! Yasemin Kozanoğlu zamana yenik düştü

14.02.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yıllarda TV projeleri, sinema-reklam filmleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu merak konusu oldu. Yükselen popülerliğinin ardından aniden sessizliğe bürünen Yasemin Kozanoğlu'nun, ABD'de yaşadığı öğrenilmişti. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü güzelin zaman içinde hayli değiştiği görüldü.

Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle ve hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

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2000'li yıllarda hızlı gece hayatı ve günden güne yükselen kariyeri ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Çağan Irmak'ın yönettiği televizyon filmi 'Çilekli Pasta' filmindeki başarılı performansıyla da tanınan Kozanoğlu, şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor.

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Amerika'ya yerleşen ünlü isim yurt dışında DJ'lik yapıyor.

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44 yaşındaki Kozanoğlu'nu görenler 'Bir zamanların efsane güzeliydi' yorumunda bulunmaktan kendini alamadı.
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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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