2000'lerin en efsane güzeliydi! Yasemin Kozanoğlu zamana yenik düştü

Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle ve hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

2000'li yıllarda hızlı gece hayatı ve günden güne yükselen kariyeri ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Çağan Irmak'ın yönettiği televizyon filmi 'Çilekli Pasta' filmindeki başarılı performansıyla da tanınan Kozanoğlu, şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor.

Amerika'ya yerleşen ünlü isim yurt dışında DJ'lik yapıyor.

44 yaşındaki Kozanoğlu'nu görenler 'Bir zamanların efsane güzeliydi' yorumunda bulunmaktan kendini alamadı.

