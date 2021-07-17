2000'lerin en efsane ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle ve hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Yasemin Kozanoğlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Magazin gündeminin yanı sıra Çağan Irmak'ın yönettiği televizyon filmi 'Çilekli Pasta' filmindeki başarılı performansıyla da tanınan Kozanoğlu, şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor.



Amerika'ya yerleşen ünlü isim yurt dışında DJ'lik yapıyor.