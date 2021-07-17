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  4. 2000'lerin en efsane ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

2000'lerin en efsane ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

17.07.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem TV projelerinde ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ama sonra aniden sessizliğe bürünen Yasemin Kozanoğlu'nun daha sonra ABD'de yaşadığı öğrenilmişti. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü güzelin zaman içinde hayli değiştiği görüldü.

Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle ve hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

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Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Yasemin Kozanoğlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Magazin gündeminin yanı sıra Çağan Irmak'ın yönettiği televizyon filmi 'Çilekli Pasta' filmindeki başarılı performansıyla da tanınan Kozanoğlu, şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor.
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Amerika'ya yerleşen ünlü isim yurt dışında DJ'lik yapıyor.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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