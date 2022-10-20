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2000 model aracını gözünden bile sakınıyor! Kilometre yazmasın diye çekici ile taşıdı: Böyle bir araç insanın eline kolay kolay geçmez

20.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşayan Ali Hıdır Özgür adındaki kişi 2000 model aracına deyim yerindeyse toz kondurmuyor. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki Şahin marka araca gözü gibi bakan Özgür, otomobile ise değer biçemiyor. ''Galerimizde diğer araçlarımız kirli olsa da çok önemli değil. Fakat bu araç temiz olmalıdır diyen genç, ''Üstünde bir toz olması dahi bizi rahatsız ediyor. Böyle bir araç insanın eline kolay kolay geçmez'' ifadelerini kullandı.

Elazığ’da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı. Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı. 22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi dururken, değişen parçası olmamasıyla da dikkat çekiyor.

Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.

''ÜSTÜNDE TOZ OLMASI DAHİ BİZİ RAHATSIZ EDİYOR''

Aracın 2000 model İE serisi olduğunu belirten Özgür, ''Araca bu zamana kadar hiç tüp takılmamıştır. Kilometresi 13 bindedir. 2000 yılında bir vatandaş bu aracı alarak garajında muhafaza etmiş. Sadece bakımları için dışarı çıkarmış.
Muayene zamanı geciktirmeden yaptırmış. Çok fazla kullanılmamış. Biz aracı bulunduğu kapalı garajdan gidip teslim aldık. Yağ ve su bakımlarını yaptık.
Şu anda aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten aracımızda boya ve değişeni yok. Kilometresi 13 binde, bu aracın emsali Türkiye’de yok. Galerimizde diğer araçlarımız kirli olsa da çok önemli değil. Fakat bu araç temiz olmalıdır.

''BÖYLE BİR ARAÇ İNSANIN ELİNE KOLAY GEÇMEZ''

''BÖYLE BİR ARAÇ İNSANIN ELİNE KOLAY GEÇMEZ''
Her sabah geldiğimizde aracımızı temizliyoruz. Bu araca gözümüz gibi bakıyoruz. Üstünde bir toz olması dahi bizi rahatsız ediyor. Böyle bir araç insanın eline kolay geçmez” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Şahin

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