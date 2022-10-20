2000 model aracını gözünden bile sakınıyor! Kilometre yazmasın diye çekici ile taşıdı: Böyle bir araç insanın eline kolay kolay geçmez

Elazığ’da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı. Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı. 22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi dururken, değişen parçası olmamasıyla da dikkat çekiyor.

Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.