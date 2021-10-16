2021-2022 ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 1. ve 2. ara tatil tarihleri...

Öğrenci ve veliler tarafından ara tatilin ne zaman olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyulmuş olan ara tatillerden ilkine az bir süre kaldı. Peki 2021-2022 ara tatili ne zaman başlayacak?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatilin tarihi öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Yarı yıl tatili 24 Ocak, 4 Şubat tarihleri arasında olacak.

Tatil 21 Ocak Cuma başlayacak ve 6 Şubat Pazar günü itibariyle de bitecek. 7 Şubat Pazartesi gününde eğitim devam edecek.

İkinci ara tatil ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının son tatili olarak 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

8 Nisan Cuma gününde dersler bittiğinde tatil başlayacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün tatil yapılacak ve 17 Nisan Pazartesi günü okullar başlamış olacak.