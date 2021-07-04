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2021-2022 eğitim yılı üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman?

04.07.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir eğitim yılının daha bitmesinin ardından öğrenciler tarafından üniversitelerle ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Normalleşme döneminde kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber, üniversiteler için de yeni akademik takvim belirlendi. 18 yaş üzeri vatandaşların aşılanması sonrası "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu merak ediliyor. Peki 2021-2022 eğitim yılı üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Öğrenciler üniversitelerin yeni eğitim yılında ne zaman açılacağı merak ediyor. 1 Temmuz sonrası uygulanan normalleşme dönemi kararlarında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, üniversiteler için de yeni akademik takvim belirlendi. 18 yaş üzeri vatandaşların ve akademik personellerin aşılanmasının ardından "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu merak konusu oldu. Peki 2021-2022 eğitim yılında üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Bir öğretim yılının daha sonlanmasının ardından, üniversite öğrencileri "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunu merak ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonrasında normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin açılacağı tarihi duyurmuştu.

13 Eylül'de başlayacak!

13 Eylül'de başlayacak!
Erdoğan, merakla beklenen üniversite açılış tarihleriyle ilgili, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK, aşılama talebinde bulunmuştu

YÖK, aşılama talebinde bulunmuştu
YÖK, Sağlık Bakanlığına göndermiş olduğu yazı ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında bulunan akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin de bu yılın Eylül ayına dek aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.
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