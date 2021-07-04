2021-2022 eğitim yılı üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman?

Öğrenciler üniversitelerin yeni eğitim yılında ne zaman açılacağı merak ediyor. 1 Temmuz sonrası uygulanan normalleşme dönemi kararlarında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, üniversiteler için de yeni akademik takvim belirlendi. 18 yaş üzeri vatandaşların ve akademik personellerin aşılanmasının ardından "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu merak konusu oldu. Peki 2021-2022 eğitim yılında üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Bir öğretim yılının daha sonlanmasının ardından, üniversite öğrencileri "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunu merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonrasında normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin açılacağı tarihi duyurmuştu.

13 Eylül'de başlayacak! Erdoğan, merakla beklenen üniversite açılış tarihleriyle ilgili, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.