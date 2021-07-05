HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve ders seçimleri ne zaman?

2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve ders seçimleri ne zaman?

05.07.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler AÖF yaz okulu başvuru tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. Peki 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve ders seçimleri ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...

2021 AÖF yaz okulu başvuru tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kayıtlarını yapmak isteyen öğrenciler "Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Peki 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman olacak ve kayıt ücretleri ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi'ne devam eden öğrenciler tarafından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihleri merak konusu oldu.

Yaz okulu kayıtları ve yaz okulu sınavı ne zaman?

Yaz okulu kayıtları ve yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. Yaz Okulu sınavının ise 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze şekilde düzenlenmesi planlanıyor.

Yaz okulu ücreti ne kadar?

Yaz okulu ücreti ne kadar?
Öğrenciler ayrıca yaz okulu için kayıt ücretlerini de merak etmekte.
Yaz Okulunda kayıt yapılan her 1 Ders için 225 TL, ilave her bir ders için ise 25 TL ücret belirlenmiştir.

Ödemeler ne zamana kadar yapılacak?

Ödemeler ne zamana kadar yapılacak?
Öğrenciler yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde ve saat 22:30’a dek ödemelerini gerçekleştirebilecekler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.