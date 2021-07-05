2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve ders seçimleri ne zaman?

2021 AÖF yaz okulu başvuru tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kayıtlarını yapmak isteyen öğrenciler "Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Peki 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman olacak ve kayıt ücretleri ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi'ne devam eden öğrenciler tarafından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihleri merak konusu oldu.

Yaz okulu kayıtları ve yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. Yaz Okulu sınavının ise 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze şekilde düzenlenmesi planlanıyor.

Yaz okulu ücreti ne kadar? Öğrenciler ayrıca yaz okulu için kayıt ücretlerini de merak etmekte.

Yaz Okulunda kayıt yapılan her 1 Ders için 225 TL, ilave her bir ders için ise 25 TL ücret belirlenmiştir.