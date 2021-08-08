2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavlarının tarihi ve uygulanış şekli merak ediliyor. Binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklamasını takip ediyor. Peki 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusu merak edilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan AÖF yaz okulu sınavları hakkında araştırmalar sürüyor.

Anadolu Üniversitesi daha önce konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır."