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2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

08.08.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam eden öğrenci AÖF yaz okulu sınavlarının tarihini ve online olup olmayacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili bilgilendirici bir açıklamada bulundu. Peki 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? İşte ayrıntılar...

AÖF yaz okulu sınavlarının tarihi ve uygulanış şekli merak ediliyor. Binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklamasını takip ediyor. Peki 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusu merak edilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan AÖF yaz okulu sınavları hakkında araştırmalar sürüyor.
Anadolu Üniversitesi daha önce konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır."

Yaz okulu sınavı 4 Eylül'de yapılacak

Yaz okulu sınavı 4 Eylül'de yapılacak
Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "
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sınav
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