2021 ATA AÖF ücretleri ne kadar? 2021 ATA AÖF ücretleri nasıl yatırılır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, ATA AÖF sınav takvimini ve yaz okulunda açılacak dersleri açıkladı. Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak. Sınav ücretlerinin miktarı ve hangi bankaya yatırılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte 2021 ATA AÖF ücretleri...

ATA AÖF ücretleri ne kadar?

2021 yılı yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile beraber yapılacaktır. Kayıt ile beraber sınav yeri tercihleri alınacak ve bu tercihler hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Yaz okulu ders kayıtları 26.07.2021 ve 09.08.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ise 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Ücret nereye ödenir? Öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile beraber Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yapabilecekler. Ödeme işleminin ardından aldıkları belgenin, 2020-2021 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir.