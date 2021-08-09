HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 ATA AÖF ücretleri ne kadar? 2021 ATA AÖF ücretleri nasıl yatırılır?

2021 ATA AÖF ücretleri ne kadar? 2021 ATA AÖF ücretleri nasıl yatırılır?

09.08.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu programlarının detayları ve ücretleri merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, ATA AÖF sınav takvimini ve yaz okulunda açılacak dersleri duyurdu. Yaz okulu sınavı ücretlerinin nereye ve nasıl yatırılacağı araştırılıyor. Peki 2021 ATA AÖF ücretleri ne kadar? 2021 ATA AÖF ücretleri nasıl yatırılır? İşte ayrıntılar...

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, ATA AÖF sınav takvimini ve yaz okulunda açılacak dersleri açıkladı. Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak. Sınav ücretlerinin miktarı ve hangi bankaya yatırılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte 2021 ATA AÖF ücretleri...

ATA AÖF ücretleri ne kadar?

2021 yılı yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile beraber yapılacaktır. Kayıt ile beraber sınav yeri tercihleri alınacak ve bu tercihler hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.
Yaz okulu ders kayıtları 26.07.2021 ve 09.08.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ise 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Ücret nereye ödenir?

Ücret nereye ödenir?
Öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile beraber Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yapabilecekler. Ödeme işleminin ardından aldıkları belgenin, 2020-2021 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir.
Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız şekilde 250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise yaz okulu öğretim ücreti 500 TL’dir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Ölüme terk etmişlerdi! İlçe Tarım Müdürlüğü devreye girdi

Ölüme terk etmişlerdi! İlçe Tarım Müdürlüğü devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.