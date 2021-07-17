2021 bayram namazı kaçta? İşte il il 2021 Kurban Bayramı namazı saatleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban ibadeti için hazırlıklarını sürdürürken Kurban Bayramı namazı vakitleri de merak ediliyor. İl il bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. Peki 2021 bayram namazı saat kaçta?

İşte bayram namazı saatleri...

Ramazan Bayramı sonrası yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram namazı vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İstanbul ve Ankara bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namazının vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Açıklanan saatlere göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:23, Ankara'da ise bayram namazı 06:10'da kılınacak.

İzmir'de bayram namazı saat 06.36'da kılınacak, ​Bursa'da ise bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.