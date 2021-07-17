HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2021 bayram namazı kaçta? İşte il il 2021 Kurban Bayramı namazı saatleri...

2021 bayram namazı kaçta? İşte il il 2021 Kurban Bayramı namazı saatleri...

17.07.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı sonrası yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı için hazırlıklarına devam ederken, bayram namazı saatleri de merak ediliyor. Peki 2021 bayram namazı kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2021 Kurban Bayramı namazı saatleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban ibadeti için hazırlıklarını sürdürürken Kurban Bayramı namazı vakitleri de merak ediliyor. İl il bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. Peki 2021 bayram namazı saat kaçta?

İşte bayram namazı saatleri...

Ramazan Bayramı sonrası yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram namazı vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İstanbul ve Ankara bayram namazı saat kaçta?

İstanbul ve Ankara bayram namazı saat kaçta?
Kurban bayramı namazının vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Açıklanan saatlere göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:23, Ankara'da ise bayram namazı 06:10'da kılınacak.
İzmir'de bayram namazı saat 06.36'da kılınacak, ​Bursa'da ise bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.
Diğer tüm illerin bayram namazı vakitleri de açıklandı. 81 ilin bayram namazı vakitlerini öğrenmek için bu linke tıklayınız: https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bayram namazı

En Çok Okunan Haberler

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Valilikten açıklama

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Valilikten açıklama

Büyükşen çifti cinayetinde yeni detay!

Büyükşen çifti cinayetinde yeni detay!

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.