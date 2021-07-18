2021 Bayram namazı saati: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene Kurban Bayram namazı saatleri açıklanıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar da, bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda bayram namazı saatlerini vatandaşlar ile paylaştı. İşte 2021 Kurban Bayramı, bayram namazı saatleri…