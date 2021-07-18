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  4. 2021 Bayram namazı saati: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

2021 Bayram namazı saati: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

18.07.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile beraber bayram namazı saatleri de merak edildi. 2021 Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz tarihine denk geliyor. 23 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek olan bayram tatili için Müslümanlar, bayram namazı saatini de araştırmaya başladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşlar, ‘Bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını arıyor. Peki Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene Kurban Bayram namazı saatleri açıklanıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar da, bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda bayram namazı saatlerini vatandaşlar ile paylaştı. İşte 2021 Kurban Bayramı, bayram namazı saatleri…

İstanbul’da bayram namazı kaçta?

İstanbul’da bayram namazı kaçta?

İstanbul’da bayram namazı kaçta?
İstanbul'da 2021 Kurban Bayramı namazı saati 06.23'te kılınacak.

Ankara’da bayram namazı kaçta?

Ankara’da bayram namazı kaçta?
Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat 06.10'da kılınacak

İzmir’de bayram namazı kaçta?

İzmir’de bayram namazı kaçta?
İzmir'de bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.

Diğer iller;

Diğer iller;
ADANA 06:07, ADIYAMAN 05:53, AFYONKARAHİSAR 06:22, AĞRI 05:30, AKSARAY 06:09, AMASYA 05:57, ANTALYA 06:25, ARDAHAN 05:28, ARTVİN 05:32, AYDIN 06:35
BALIKESİR 06:31, BARTIN 06:09, BATMAN 05:42, BAYBURT 05:40, BİLECİK 06:21, BİNGÖL 05:42, BİTLİS 05:37, BOLU 06:13, BURDUR 06:25, BURSA 06:25, ÇANAKKALE 06:36, ÇANKIRI 06:06, ÇORUM 06:00
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bayram namazı Ankara İstanbul İzmir

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