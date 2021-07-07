2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu: Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Zorunlu askerlik görevini bedelli yaparak daha kısa bir sürede bitirmek isteyen birçok kişi, 2021 yılındaki bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Bedelli Askerlik ücreti, memurların aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Buna göre 2021 yılı için bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

2021 Bedelli Askerlik ne kadar oldu?

2019 yılında bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2020 yılının ilk 6 ayında 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2020’nin ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak açıklanmıştı.

Bu sene bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik ücreti olarak 39 bin 788 TL ödedi. 6 ayda bir artan bedelli askerlik için ise yılın ikinci yarısında zam yapıldı.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bedelli askerlik ücretine yüzde 38 oranında bir zam yapıldı. Yapılan zamdan sonra bedelli ücreti 39 bin 788 TL’den 43 bin 150 liraya yükseldi.