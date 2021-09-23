2021 bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2021 EGM bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

EGM'nin duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yakın süreçte 10 bin bekçi alımı gerçekleştirecek. Alımlarda yapılan şartlar merak konusu olurken başvuruların başlayıp başlamadığı da merak ediliyor. Peki 2021 EGM bekçi alımı ne zaman başlıyor?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılı bekçilik başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her sene belli tarihlerde gerçekleşen bekçi istihdamı ile ilgili beklentiler Eylül ayına yönelmiş durumda.

Adaylar uygun şartları taşımaları halinde bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler.

Fakat henüz Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri açıklanmış değil. Başvurular için ilerleyen haftalarda duyuru geleceği tahmin ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı gerçekleştirilecek. Duyuru geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 31 yaşından gün almamış olmak