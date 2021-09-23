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  4. 2021 bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2021 EGM bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

2021 bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2021 EGM bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

23.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma bekçi alımı başvuruları ilgiyle takip ediliyor. 10 bin jandarma bekçi alımı için tarih açıklaması merak edilirken başvuru şartları da araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yakın süreçte bekçi alımı gerçekleştirecek. Peki 2021 bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2021 EGM bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

EGM'nin duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yakın süreçte 10 bin bekçi alımı gerçekleştirecek. Alımlarda yapılan şartlar merak konusu olurken başvuruların başlayıp başlamadığı da merak ediliyor. Peki 2021 EGM bekçi alımı ne zaman başlıyor?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılı bekçilik başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her sene belli tarihlerde gerçekleşen bekçi istihdamı ile ilgili beklentiler Eylül ayına yönelmiş durumda.
Adaylar uygun şartları taşımaları halinde bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler.
Fakat henüz Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri açıklanmış değil. Başvurular için ilerleyen haftalarda duyuru geleceği tahmin ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı gerçekleştirilecek. Duyuru geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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Anahtar Kelimeler:
bekçi

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