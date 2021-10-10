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2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS 2. tercih başvurusu ne zaman?

10.10.2021 03:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 DGS ek tercih tarihleri adayların gündeminde bulunmayı sürdürüyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası tamamlanmış olan kayıt süreci ile birlikte 2. tercihler beklenmeye başlandı. Peki 2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS 2. tercih başvurusu ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS ek tercih tarihleri ilgiyle takip ediliyor. Adaylar ek yerleştirme için bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki 2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercihlerin ne zaman olduğu adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları sonrası 4 yıllık üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini beklemeye devam ediyor.
Adayların tercih etmemesi ya da yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması sebebiyle boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak. Fakat 2021 DGS ek tercih tarihleri için henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.
Önceki yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış ve ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS sonuçlarına göre yapılacak olan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. Tarihler duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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