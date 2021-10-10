2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS 2. tercih başvurusu ne zaman?

DGS ek tercih tarihleri ilgiyle takip ediliyor. Adaylar ek yerleştirme için bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki 2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercihlerin ne zaman olduğu adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları sonrası 4 yıllık üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini beklemeye devam ediyor.

Adayların tercih etmemesi ya da yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması sebebiyle boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak. Fakat 2021 DGS ek tercih tarihleri için henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

Önceki yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış ve ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.