2021 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercihlerin tarihi...

Sınava katılan binlerce aday, 2021 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ilgiyle takip edilirken ÖSYM sınav sonuçlarının ilan tarihini paylaştı. Peki 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS'ye katılan binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, bu süreçte 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmiş olan DGS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

13 Ağustos'ta açıklanacak! DGS sınav sonuçları ÖSYM'den duyurulan tarihe göre 13 Ağustos 2021'de açıklanacak.

Sınav sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında ise tercihlerini yapabilecek.