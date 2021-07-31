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2021 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercihlerin tarihi...

31.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav sonuçları sınava katılan binlerce aday tarafından merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, ÖSYM tarafından sınav sonuçları hakkında tarih açıklaması geldi. Peki 2021 DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin ilan ettiği tarihe göre DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Sınava katılan binlerce aday, 2021 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ilgiyle takip edilirken ÖSYM sınav sonuçlarının ilan tarihini paylaştı. Peki 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS'ye katılan binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, bu süreçte 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmiş olan DGS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

13 Ağustos'ta açıklanacak!

13 Ağustos'ta açıklanacak!
DGS sınav sonuçları ÖSYM'den duyurulan tarihe göre 13 Ağustos 2021'de açıklanacak.
Sınav sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında ise tercihlerini yapabilecek.
Tercihlerinin tarihi ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı ancak tarih verildiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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